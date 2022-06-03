200 волонтеров обеспечены работой в центрах DOST

Сегодня в Центре инклюзивного развития и творчества DOST состоялся форум на тему "Волонтерство в социальной сфере", посвященный трехлетию программы "Könüllü DOST".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехдиев, начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов, заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, председатель Союза волонтерских организаций Азербайджана Юсиф Велиев, председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов и другие лица.

Открывая заседание вступительным словом, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев предоставил подробную информацию о деятельности "Волонтеров DOST". Он отметил, что за три года в организацию поступило более 60 тысяч обращений: "200 из обратившихся в настоящее время обеспечены работой в центрах DOST. По мере роста числа центров DOST все больше волонтеров будет обеспечиваться работой".

Председатель Госагентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехдиев отметил, что волонтерство стало составной частью социальной политики государства: "В деятельности Службы ASAN приняли участие более 30 тысяч волонтеров. Более 3 тысяч из них обеспечены работой".

Министр образования Эмин Амруллаев отметил, что в 1990-х годах тоже был волонтером: "Быть волонтером - это почетная деятельность. В то время волонтерство еще не было так широко распространено. И очень радует, что сейчас волонтеры ведут деятельность почти в каждом государственном учреждении, в том числе в нашем министерстве. Я высоко ценю их работу".

Заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев подчеркнул большое значение, придаваемое министерством волонтерскому движению: "Я тоже был волонтером. Позже начал работать в министерстве. Азербайджан стал страной очень больших возможностей. Сегодня у молодежи есть большие возможности".