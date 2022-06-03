Теймур Мусаев встретился с руководителями ведущих университетов Турции

В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялись встречи с руководителями ведущих университетов Турции.

Как сообщили Day.Az в министерстве, сначала министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев принял ректора Университета Хаджеттепе Мехмета Джахита Гюрана.

Согласно информации, министр здравоохранения выразил удовлетворение наличием связей между двумя странами во всех сферах, в том числе в медицинской области. По его словам, за долгие годы была проделана плодотворная работа по укреплению взаимодействия в этой сфере.

Мехмет Джахит Гюран, подчеркнув наличие тесных связей между Азербайджаном и Турцией в сфере здравоохранения, отметил, что для медицинских специалистов двух стран организуются взаимные визиты для обмена опытом и участия в программах повышения квалификации.

Затем министр Теймур Мусаев встретился с ректором Университета Гази Мусой Йылдызом.

Министр напомнил, что между Азербайджанским медицинским университетом, одним из старейших вузов страны, и около 20 престижными университетами Турции подписан меморандум о взаимопонимании, и ведется плодотворное сотрудничество.

"В рамках этих соглашений осуществляется взаимодействие и реализуются совместные проекты по многим направлениям", - сказал Мусаев.

Муса Йылдыз отметил, что специалисты возглавляемого им образовательного учреждения регулярно участвуют в тренингах, международных научных конференциях и вебинарах, проводимых в Азербайджанском медицинском университете.

Министр здравоохранения также встретился с учредителем Башкентского университета Мехметом Хабералом.

Теймур Мусаев отметил, что созданы новые возможности для взаимодействия в сфере медицинского образования, в том числе для обмена современной методической и научно-практической информацией в сфере непрерывного профессионального образования медицинских специалистов.

Подчеркнув братские отношения между двумя странами, Мехмет Хаберал отметил, что эти отношения будут продолжаться по восходящей линии в сфере образования и медицины.

На встречах была подчеркнута важность эффективной работы по укреплению связей в медицинской области между двумя странами.