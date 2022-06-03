Этих студентов освободят от участия в конкурсе по обучению за рубежом

"В "Государственной программе по обучению молодежи в престижных зарубежных вузах на 2022-2026 годы" будет отдано предпочтение победителям международных олимпиад по ученой степени бакалавра, и они будут освобождены от участия в конкурсе".

Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник отдела международного сотрудничества Министерства образования Турал Ахмедов. По его словам, они просто подадут документы:

"Создаются возможности и для других лиц. Это условие будет распространяться и на тех, кто не является победителем международной олимпиады, но хочет учиться за границей, набрал 400 баллов по техническим направлениям и более 550 баллов по другим направлениям. Кандидатами на поступление в бакалавриат могут быть и выпускники международных учебных программ. Это условие относится и к сертификату IELTS, C1".