https://news.day.az/society/1467737.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом, 10 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
Смертельных случаев не зафиксировано.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 792 791 факт заражения коронавирусной инфекцией. 783 029 человек вылечились, 9 713 скончались, число активных больных - 49.
За прошедшие сутки проведено 2 112 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 903117 тестов.
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