В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом, 10 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 792 791 факт заражения коронавирусной инфекцией. 783 029 человек вылечились, 9 713 скончались, число активных больных - 49.

За прошедшие сутки проведено 2 112 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 903117 тестов.