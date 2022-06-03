https://news.day.az/society/1467739.html Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане? - ФОТО
Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане? - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1917 человек.
Как передает Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 326, вторую дозу получили 199 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины, составило 1255, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 137 человек.
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