Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1917 человек.

Как передает Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 326, вторую дозу получили 199 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины, составило 1255, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 137 человек.