Уже начаты предварительные разведочные и оценочные работы на золоторудном месторождении Вежнали, расположенном на территории Зангиланского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил начальник Национальной службы геологической разведки МЭПР Али Алиев.

Он отметил, что процесс будет завершен в течение 6 месяцев: "Предположительно, этот этап предварительной оценки будет завершен в течение 6 месяцев".