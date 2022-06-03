Вниманию азербайджанских студентов, обучающихся за рубежом

"Есть пункт, касающийся обеспечения работой выпускников "Государственной программы по обучению молодежи в престижных зарубежных вузах на 2022-2026 годы".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил заведующий отделом международного сотрудничества Министерства образования Турал Ахмедов.

По его словам, после окончания вуза этот человек должен вернуться в страну и проработать 5 лет в Азербайджане.

Т.Ахмедов добавил, что если этот человек в силу какой-то форс-мажорной ситуации прекратит обучение, то его финансирование в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных зарубежных вузах на 2022-2026 годы" будет продолжаться на протяжении всего одного семестра: "Кроме того, студент должен представить отчет после окончания периода обучения. При наличии академической неуспеваемости в период обучения за границей по Госпрограмме финансирование приостанавливается. После устранения академической неуспеваемости финансирование возобновляется. В этом случае выплаченные ему деньги должны быть возвращены государству. Эти условия будут более четко отражены в соглашении, которое будет утверждено Министерством образования. В то же время, должны будут вернуть средства государству и те, кто завершили обучение по Госпрограмме, но не вернулись в страну и тем самым нарушили условия контракта".