https://news.day.az/society/1467778.html Этих лиц освободят от участия в этапе собеседования конкурса по приему в зарубежные вузы
Этих лиц освободят от участия в этапе собеседования конкурса по приему в зарубежные вузы
В рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы" по ступени бакалавра будет отдаваться предпочтение победителям международных олимпиад.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции завсектором по зарубежному образованию и работе с иностранными студентами минобразования Азербайджана Муждат Гасанов.
По его словам, эти лица будут освобождены от участия в этапе собеседования.
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