В рамках госпрограммы обучения за рубежом по уровню магистратуры предусмотрена льгота для победителей конкурса "Yüksəliş"

В рамках государственной программы обучения за рубежом по уровню магистратуры предусмотрена льгота для победителей конкурса "Yüksəliş" (Восхождение),

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий отделом международного сотрудничества министерства образования Азербайджана Турал Ахмедов.

По его словам, эти кандидаты будут освобождены от участия в этапе собеседования.