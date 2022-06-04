https://news.day.az/society/1467834.html В Азербайджане сегодня пройдут вступительные экзамены
В Азербайджане сегодня пройдут вступительные экзамены
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет четвертого июня вступительные экзамены в вузы по I группе специальностей, сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ.
Ожидается, что в них примят участие 21 753 абитуриента.
Экзамены пройдут в Баку, Гяндже, Газахе, Агстафе, Шеки, Барде, Гейчае, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране и Хачмазе.
Экзамены начнутся в 11:00 и продлятся три часа. Допуск абитуриентов будет прекращен за 15 минут до начала экзаменов.
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