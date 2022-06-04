В Азербайджане в ДТП погиб полицейский

9:42

Министерство внутренних дел распространило информацию о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом в Шамкире.

Как сообщили Day.Az в МВД, сотрудник Шамкирского районного отдела полиции, сержант полиции И.Адилзаде около 2 часов ночи, управляя автомобилем марки "Лада Приора", потерял управление на территории села Ашагы Сейфали, в результате чего автомобиль перевернулся.

В результате он и его пассажир А.Ибадуллаев погибли.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Об аварии сообщили в Министерство по чрезвычайным ситуациям. На горячую линию МЧС "112" поступила информация о том, что в селе Ашагы Сейфали Шамкирского района легковой автомобиль марки "Лада" врезался в дерево и понадобилась помощь спасателей. Привлеченные на место происшествия соответствующие спасательные силы Государственной противопожарной службы МЧС извлекли из деформированного транспортного средства тела водителя Адилзаде Исмета Сулейман оглу, 1998 года рождения, и пассажира Ибадуллаева Аязхана Везирхан оглу, 1997 года рождения.

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9:31

В Шамкире произошло серьезное ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел у села Сейфали Шамкирского района. Водитель легкового автомобиля марки "Лада Приора" потерял управление. В результате автомобиль съехал с дороги, перевернулся, а затем врезался в придорожное дерево. В результате аварии Адилзаде Исмет Сулейман оглу и мужчина по имени Аяз погибли на месте.

По факту проводится расследование.