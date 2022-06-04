https://news.day.az/society/1467909.html В бакинском метро задержан карманник
В бакинском метро задержан карманник
В столичном метро задержан вор-карманник. Сотрудники Управления полиции метрополитена задержали 47-летнего Рагима Гасымова по подозрению в совершении кражи на станции метро "Иншаатчылар".
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Отмечается, что карманник Р.Гасымов совершал кражи в основном в общественном транспорте.
По факту проводится расследование.
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