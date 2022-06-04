В бакинском метро задержан карманник

В столичном метро задержан вор-карманник. Сотрудники Управления полиции метрополитена задержали 47-летнего Рагима Гасымова по подозрению в совершении кражи на станции метро "Иншаатчылар".

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что карманник Р.Гасымов совершал кражи в основном в общественном транспорте.

По факту проводится расследование.