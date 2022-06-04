https://news.day.az/society/1467960.html В Губе мужчина украл деньги у пенсионера
В Губе мужчина украл деньги у пенсионера
Обратившийся в Губинский РОП местный житель сообщил, что с его пенсионной карты украдены деньги.
Как передает Day.Az со ссылкой на региональную группу пресс-службы МВД, сотрудники районной полиции установили личность злоумышленника - им оказался житель Сумгайыта Теймур Мамедов.
Задержанный признался в содеянном. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование продолжается.
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