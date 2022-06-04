В Азербайджане прошел вступительный экзамен в вузы по I группе специальностей

4 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел вступительный экзамен в вузы по I группе специальностей.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, в городах и районах, где проводились экзамены, было выделено 90 экзаменационных зданий, 1 603 экзаменационных зала.

В связи с проведением экзамена были назначены 90 общих экзаменационных руководителей, 265 экзаменационных руководителей, 2 007 контролеров-преподавателей, 247 сотрудников режима пропуска (охраны), 90 представителей экзаменационных зданий.

Для управления экзаменационным процессом в ГЭЦ функционировал оперативный штаб, регулярно поддерживалась связь со зданиями, где проводились экзамены, ход экзамена находился под контролем.

Как отмечается, пять человек, у которых были обнаружены мобильные телефоны, были отстранены от участия в экзамене. Их результаты будут аннулированы, они также не будут допущены к летним вступительным экзаменам.

В экзамене также приняли участие 19 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья.

Правильные ответы на тестовые задания закрытого и открытого типа будут размещены в ближайшее время в Telegram-канале ГЭЦ (https://t.me/stateexamcenter), в других социальных сетях и на сайте ГЭЦ.

5 июня в 16:00 на канале ГЭЦ в Youtube и странице в Facebook, в прямом эфире ответственные сотрудники и эксперты Центра дадут подробные разъяснения по тестовым заданиям, использованным на экзаменах как по I, так и по IV группе специальностей.

Абитуриенты могут задать вопросы на странице в "Facebook" или отправить их на адрес info@dim.gov.az.

С 5 июня в ГЭЦ начнется обработка протоколов экзаменов. Поскольку проверка заданий открытого типа, используемых на экзаменах, требует длительного времени, результаты будут объявлены в течение ближайших двух недель.