https://news.day.az/society/1467994.html В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу - ФОТО
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу - ФОТО
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу.
Как передает в субботу корреспондент Trend, в ходе тура состоялось посещение памятников Узеира Гаджибекова, Хуршидбану Натаван и Бюльбюля.
Также делегация посетила Шушинскую крепость и дом-музей Бюльбюля.
В завершение состоялось посещение знаменитой Джыдыр Дюзю.
Отметим, что Бакинская энергетическая неделя, начавшаяся первого июня, завершилась специальной сессией "Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала "зеленой" энергии освобожденных территорий" в Карабахском регионе" в культурной столице Азербайджана - городе Шуша.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре