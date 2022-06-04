В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу.

Как передает в субботу корреспондент Trend, в ходе тура состоялось посещение памятников Узеира Гаджибекова, Хуршидбану Натаван и Бюльбюля.

Также делегация посетила Шушинскую крепость и дом-музей Бюльбюля.

В завершение состоялось посещение знаменитой Джыдыр Дюзю.

Отметим, что Бакинская энергетическая неделя, начавшаяся первого июня, завершилась специальной сессией "Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала "зеленой" энергии освобожденных территорий" в Карабахском регионе" в культурной столице Азербайджана - городе Шуша.