В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлены 13 случаев заражения коронавирусом, 11 человек вылечились, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 804 случая заражения коронавирусной инфекцией, 783 040 человек вылечились, 9 713 - скончались, число активных больных составляет 51.

За последние сутки в стране проведены 2 302 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 905 419.