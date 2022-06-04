https://news.day.az/society/1467996.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 13 случаев заражения коронавирусом, 11 человек вылечились, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 804 случая заражения коронавирусной инфекцией, 783 040 человек вылечились, 9 713 - скончались, число активных больных составляет 51.
За последние сутки в стране проведены 2 302 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 905 419.
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