Пробравшийся на дачу Мурада Арифа медвежонок пойман

Сегодня, 4 июня, житель поселка Сарай Абшеронского района обратился в службу 102 МВД Азербайджана, сообщив, что во двор его частного дома пробрался медвежонок.

Об том говорится в сообщении пресс-службы МВД АР.

Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники Сараевского отделения полиции Абшеронского РУП.

Медвежонок был пойман с соблюдением мер безопасности и передан в соответствующий государственный орган.

Напомним, что дачный дом, в который пробрался медвежонок, принадлежит популярному автору и исполнителю Мураду Арифу. Об этом он написал у себя в соцсетях.