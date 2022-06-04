https://news.day.az/society/1468008.html Пробравшийся на дачу Мурада Арифа медвежонок пойман - ВИДЕО
Пробравшийся на дачу Мурада Арифа медвежонок пойман - ВИДЕО
Сегодня, 4 июня, житель поселка Сарай Абшеронского района обратился в службу 102 МВД Азербайджана, сообщив, что во двор его частного дома пробрался медвежонок.
Об том говорится в сообщении пресс-службы МВД АР.
Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники Сараевского отделения полиции Абшеронского РУП.
Медвежонок был пойман с соблюдением мер безопасности и передан в соответствующий государственный орган.
Напомним, что дачный дом, в который пробрался медвежонок, принадлежит популярному автору и исполнителю Мураду Арифу. Об этом он написал у себя в соцсетях.
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