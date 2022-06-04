Еще одно задержание в министерстве культуры
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В результате операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана, задержан начальник регионального Шамкирского управления культуры Азер Раджабов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, общественности будет предоставлена дополнительная информация.