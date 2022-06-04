В Азербайджане обнародованы ответы тестовых заданий вступительного экзамена в вузы по I группе специальностей
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Обнародованы правильные ответы тестовых заданий вступительного экзамена в вузы по I группе специальностей.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана.

Правильные ответы размещены на сайте ГЭЦ.

Сообщается, что результаты экзамена будут объявлены в ближайшие две недели.