https://news.day.az/society/1468017.html В Азербайджане обнародованы ответы тестовых заданий вступительного экзамена в вузы по I группе специальностей
В Азербайджане обнародованы ответы тестовых заданий вступительного экзамена в вузы по I группе специальностей
Обнародованы правильные ответы тестовых заданий вступительного экзамена в вузы по I группе специальностей.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана.
Правильные ответы размещены на сайте ГЭЦ.
Сообщается, что результаты экзамена будут объявлены в ближайшие две недели.
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