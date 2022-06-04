В Азербайджане арестован экс-руководитель ЦСКА
Бакинский военный суд рассмотрел ходатайство следователя по продолжающемуся в Службе Государственной Безопасности уголовному делу в отношении бывшего начальника Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Минобороны Азербайджана Эльхана Меджидова.
Как сообщает Day.Az, решением суда от четвертого июня в отношении Э. Меджидова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.
Он обвиняется во взяточничестве в крупном размере по статье 311.3.3 Уголовного кодекса Азербайджана и других уголовных преступлениях.
За время своего пребывания в должности Эльхан Меджидов обеспечил необоснованный перевод большого числа военнослужащих в ЦСКА в обмен на крупные взятки.
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