В Азербайджане сегодня пройдут вступительные экзамены

5 июня 2022 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей. В экзаменах предусмотрено участие 16 786 абитуриентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Центр, экзамены будут проведены в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Шеки, Барде, Гекчае, Ширване, Сальяне, Лянкяране и Хачмазе.

Экзамены начнутся в 11:00 и продлятся три часа.