https://news.day.az/society/1468051.html В Азербайджане сегодня пройдут вступительные экзамены
В Азербайджане сегодня пройдут вступительные экзамены
5 июня 2022 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей. В экзаменах предусмотрено участие 16 786 абитуриентов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Центр, экзамены будут проведены в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Шеки, Барде, Гекчае, Ширване, Сальяне, Лянкяране и Хачмазе.
Экзамены начнутся в 11:00 и продлятся три часа.
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