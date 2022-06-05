Задержан азербайджанец, который поддерживал ИГИЛ в соцсетях

Азербайджанец, поддерживавший ИГИЛ в социальных сетях, задержан, в отношении него начато расследование.

Абдулла Мустафаев (по прозвищу "Абдулла аль Гусари"), житель Гусарского района, выражал поддержку террористической организации ИГИЛ, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

Он призывал к обезглавливанию шиитов в Азербайджане, а также конфискации их имущества.

Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев, мужчина задержан, против него начато расследование.