https://news.day.az/society/1468093.html Задержан азербайджанец, который поддерживал ИГИЛ в соцсетях - ФОТО
Задержан азербайджанец, который поддерживал ИГИЛ в соцсетях - ФОТО
Азербайджанец, поддерживавший ИГИЛ в социальных сетях, задержан, в отношении него начато расследование.
Абдулла Мустафаев (по прозвищу "Абдулла аль Гусари"), житель Гусарского района, выражал поддержку террористической организации ИГИЛ, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.
Он призывал к обезглавливанию шиитов в Азербайджане, а также конфискации их имущества.
Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев, мужчина задержан, против него начато расследование.
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