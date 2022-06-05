Какая погода будет завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, прогнозируется умеренный северный ветер, сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-23, днем - 29-34, в Баку ночью - 21-23, днем - 31-33 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 50-55, днем - 30-35 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 34-39, в горах ночью - 8-13, днем - 21-26 градусов тепла.