В Азербайджане состоялся приемный экзамен в вузы по I и IV группам

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 5 июня провел приемный экзамен по I и IV группам специальностей вузов Азербайджана, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Центр.

Экзамен был проведен в 12 городах и районах республики.

Для управления экзаменационным процессом в ГЭЦ действовал оперативный штаб. Экзамен прошел во всех корпусах в соответствии с инструкцией, и для участников были созданы необходимые условия для демонстрации своих знаний.

Один абитуриент был исключен с экзамена, потому что у него нашли мобильный телефон. Результаты тех, кто был отчислен с экзамена из-за того, что у них изъяли мобильные телефоны, аннулируются, и они не допускаются к летним вступительным экзаменам.

Предусматривалось участие в экзамене 16786 абитуриентов. В экзамене также приняли участие пять абитуриентов с ограниченными физическими возможностями (инвалиды I группы по зрению, слабослышащие и др.)

Правильные ответы на закрытые и закодированные открытые тестовые задания, используемые на экзамене, будут размещены в ближайшие часы в Telegram-канале Центра (https://t.me/stateexamcenter), других аккаунтах в социальных сетях и на сайте Центра.

С 6 июня в ГЭЦ начнется обработка протоколов и материалов экзаменов.

Ожидается, что результаты будут объявлены в ближайшие 2 недели, так как проверка открытых заданий, используемых на экзаменах, занимает много времени.