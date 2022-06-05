В Азербайджане выявлено еще 4 случая заражения коронавирусом, 1 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.