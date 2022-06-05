Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 544 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 195, вторую дозу получили 147 человек, "бустерную" дозу - 1 079 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 123.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 733 819, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 349 325, вторую дозу получили 4 849 964, "бустерную" дозу - 3 287 880 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 246 650 человек.