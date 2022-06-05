В TƏBİB рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Шеки

Примерно в 17:10 в Центральную больницу Шекинского района доставили 11 человек, пострадавших в результате падения автобуса в овраг в Шеки.

Об этом сообщили Day.Az в TƏBİB.

Согласно сообщению, 10 гражданам была оказана первая помощь, и около 18:30 их выписали домой. У одного человека диагностирована травма поясничной области, перелом поясничного отдела позвоночника, в настоящее время он находится на обследовании.