https://news.day.az/society/1468162.html В TƏBİB рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Шеки
В TƏBİB рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Шеки
Примерно в 17:10 в Центральную больницу Шекинского района доставили 11 человек, пострадавших в результате падения автобуса в овраг в Шеки.
Об этом сообщили Day.Az в TƏBİB.
Согласно сообщению, 10 гражданам была оказана первая помощь, и около 18:30 их выписали домой. У одного человека диагностирована травма поясничной области, перелом поясничного отдела позвоночника, в настоящее время он находится на обследовании.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре