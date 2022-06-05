В Абшероне перевернулся автомобиль Bolt

В поселке Масазыр Абшеронского района произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на шоссе Масазыр-Новханы, вблизи соленого озера автомобиль "Opel", за рулем которого находился Бахруз Мамедов, врезался в "Volkswagen". При аварии "Opel" перевернулся и врезался в ограждение озера.

В ДТП пострадал пассажир автомобиля "Opel".