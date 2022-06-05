https://news.day.az/society/1468180.html МЧС распространило информацию о ДТП с автобусом в Шеки
МЧС распространило информацию о ДТП с автобусом в Шеки
МЧС распространило информацию об аварии с автобусом в Шеки.
Как передает Day.Az, на горячую линию МЧС "112" поступила информация о том, что в городе Шеки пассажирский автобус марки Isuzu опрокинулся в ущелье.
Привлеченные на место происшествия соответствующие спасательные силы Государственной противопожарной службы МЧС извлекли водителя и 22 пассажиров с различными травмами из разбившегося транспортного средства и передали их по назначению.
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