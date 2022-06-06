https://news.day.az/society/1468208.html В Баку в тоннеле столкнулись два грузовика - ФОТО
В Баку в тоннеле столкнулись два грузовика - ФОТО
В Насиминском районе Баку столкнулись грузовые автомобили.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в тоннеле на проспекте Зия Буньядова.
Сахиб Шакиров, управляя грузовым автомобилем марки "КамАЗ", врезался в попутный грузовик той же марки. В результате аварии образовался большой затор на проспекте Зии Буньядова от станции метро 20 января в направлении станции Кероглу.
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