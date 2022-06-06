В Баку в тоннеле столкнулись два грузовика

В Насиминском районе Баку столкнулись грузовые автомобили.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в тоннеле на проспекте Зия Буньядова.

Сахиб Шакиров, управляя грузовым автомобилем марки "КамАЗ", врезался в попутный грузовик той же марки. В результате аварии образовался большой затор на проспекте Зии Буньядова от станции метро 20 января в направлении станции Кероглу.