Вниманию водителей!

С сегодняшнего дня ограничивается движение транспорта на проспектах и ​​улицах Баку, где пройдут соревнования Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как передает Day.Az, об этом журналистам сказал пресс-секретарь операционной компании Baku City Circuit Тураб Теймуров.

Движение транспорта возобновится с утра 14 июня.

Было отмечено, что ограничение на движение транспорта будет применяться в трех зонах - территория Ичеришехер, площадь Азадлыг и прилегающие к ней улицы, а также улица 50-летия ООН.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет в Баку 10-12 июня.