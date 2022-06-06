https://news.day.az/society/1468229.html Вниманию водителей!
Вниманию водителей!
С сегодняшнего дня ограничивается движение транспорта на проспектах и улицах Баку, где пройдут соревнования Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Как передает Day.Az, об этом журналистам сказал пресс-секретарь операционной компании Baku City Circuit Тураб Теймуров.
Движение транспорта возобновится с утра 14 июня.
Было отмечено, что ограничение на движение транспорта будет применяться в трех зонах - территория Ичеришехер, площадь Азадлыг и прилегающие к ней улицы, а также улица 50-летия ООН.
Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет в Баку 10-12 июня.
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