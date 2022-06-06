https://news.day.az/society/1468236.html В Исмаиллы перевернулся трактор, есть погибший - ФОТО
В Исмаиллы перевернулся трактор, есть погибший - ФОТО
В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, случай произошел в селе Гаджихатамли. Трактор, движущийся по горной территории, потерял управление, и упал в пропасть.
В результате житель села Гаджихатамли Алиев Ата Шахин оглу скончался. Ахмедов Афган Алихан оглу, 1972 г.р., получил тяжелые травмы, и был помещен в Центральную больницу Исмаиллинского района.
По факту в Исмаиллинском РОП проводится расследование.
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