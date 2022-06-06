5 июня во 2-й отдел Главного управления полиции города Гянджи поступило сообщение о том, что уроженец Самухского района Намиг Мамедов, жители Имишлинского района Шафаят Исламлы и его жена Р.Исламлы были госпитализированы с колото-резаными ранами и травмами различной степени тяжести.

Как передает Day.Az, об этом сообщил старший инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов.

По его словам, в результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления житель Имишлинского района Руфат Гасанзаде.

"В ходе предварительного расследования было установлено, что во время мероприятия, проходившего в одном из домов торжеств на территории города, Р.Гасанзаде на почве конфликта из-за заказа музыки ранил Н.Мамедова ножом. Пытавшиеся в это время ему помешать сестра Н.Мамедова и ее муж получили травмы различной степени тяжести", - сказал Э.Гасымов.