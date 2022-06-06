https://news.day.az/society/1468276.html В Баку приостановлена деятельность ночного клуба - ПРИЧИНА - ФОТО - ВИДЕО
В Баку приостановлена деятельность ночного клуба - ПРИЧИНА - ФОТО - ВИДЕО
В Баку приостановлена деятельность ночного клуба "ENJOY".
Как сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана, во время внеплановой проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора на основании обращения граждан было установлено, что в этом ночном развлекательном клубе имеются многочисленные недостатки в сфере пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни или здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.
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