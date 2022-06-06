Сколько студентов не смогли получить кредит на образование?

Обнародована статистика обращений для получения образовательных студенческих кредитов на весенний семестр.

Как сообщили Day.Az в азербайджанских Фонде образовательных студенческих кредитов, заявки на получение студенческих кредитов на сегодня подали 4 919 студентов.

524 заявки были заполнены не полностью, 250 - находятся на рассмотрении, 502 - перенаправлены в банк. Более 400 заявок на получение кредитов было отклонено.

В целом Фондом образовательных студенческих кредитов выданы кредиты 3 243 студентам. Из них 1 129 - социальные, 2 114 - стандартные кредиты.