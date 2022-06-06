https://news.day.az/society/1468279.html Сколько студентов не смогли получить кредит на образование?
Сколько студентов не смогли получить кредит на образование?
Обнародована статистика обращений для получения образовательных студенческих кредитов на весенний семестр.
Как сообщили Day.Az в азербайджанских Фонде образовательных студенческих кредитов, заявки на получение студенческих кредитов на сегодня подали 4 919 студентов.
524 заявки были заполнены не полностью, 250 - находятся на рассмотрении, 502 - перенаправлены в банк. Более 400 заявок на получение кредитов было отклонено.
В целом Фондом образовательных студенческих кредитов выданы кредиты 3 243 студентам. Из них 1 129 - социальные, 2 114 - стандартные кредиты.
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