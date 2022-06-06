Азербайджан закупил машины скорой помощи универсального типа

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана закупило 65 автомобилей скорой помощи универсального типа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель агентства Заур Алиев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что часть автомобилей уже доставлена в страну и будет передана больницам.