https://news.day.az/society/1468302.html Азербайджан закупил машины скорой помощи универсального типа
Азербайджан закупил машины скорой помощи универсального типа
Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана закупило 65 автомобилей скорой помощи универсального типа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель агентства Заур Алиев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Он отметил, что часть автомобилей уже доставлена в страну и будет передана больницам.
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