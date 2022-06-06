В Азербайджане вырастет число бесплатных медуслуг

В новом пакете по обязательному медицинскому страхованию число предоставляемых услуг будет доведено до 3200.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана Заур Алиев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что на основании обращений граждан было рассмотрено включение в пакет ОМС еще более 1000 услуг.

"В настоящее время в пакет услуг обязательного медицинского страхования входит 2500 услуг. В новом пакете это число будет доведено до 3200", - сказал Заур Алиев.