https://news.day.az/society/1468331.html Сколько денег нужно студенту на обучение?
Сколько денег нужно студенту на обучение?
Средние затраты на обучение одного человека в 2021 году составили 1 767 манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра образования Азербайджана Идрис Исаев на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Он отметил, что самый высокий показатель - по уровню высшего образования - составляет 2 604 маната.
"В профессиональном образовании этот показатель составляет 1 567 манатов, в общем образовании - 1 125 манатов", - сказал он.
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