Сколько денег нужно студенту на обучение?

Средние затраты на обучение одного человека в 2021 году составили 1 767 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра образования Азербайджана Идрис Исаев на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что самый высокий показатель - по уровню высшего образования - составляет 2 604 маната.

"В профессиональном образовании этот показатель составляет 1 567 манатов, в общем образовании - 1 125 манатов", - сказал он.