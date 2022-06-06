https://news.day.az/society/1468334.html Сколько больниц в Азербайджане обслуживают коронавирусных больных? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Сколько больниц в Азербайджане обслуживают коронавирусных больных? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В Азербайджане приостановили деятельность больницы модульного типа, рассчитанные на лечение больных с коронавирусом. Осуществляет деятельность только одна больница.
Как передает Day.Az, об этом председатель Госагентства по обязательному медстрахованию Заур Алиев сказал на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
З.Алиев отметил, что сокращение числа больных с коронавирусом в Азербайджане привело к приостановлению деятельности модульных больниц и деятельность на случай необходимости продолжает лишь одна больница.
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