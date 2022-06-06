Сколько больниц в Азербайджане обслуживают коронавирусных больных?

В Азербайджане приостановили деятельность больницы модульного типа, рассчитанные на лечение больных с коронавирусом. Осуществляет деятельность только одна больница.

Как передает Day.Az, об этом председатель Госагентства по обязательному медстрахованию Заур Алиев сказал на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

З.Алиев отметил, что сокращение числа больных с коронавирусом в Азербайджане привело к приостановлению деятельности модульных больниц и деятельность на случай необходимости продолжает лишь одна больница.