https://news.day.az/society/1468335.html Сколько студентов в Азербайджане получили образовательные кредиты?
Сколько студентов в Азербайджане получили образовательные кредиты?
Продолжается выдача образовательных студенческих кредитов на весеннюю сессию. На сегодня кредиты получили более 6 тысяч студентов.
Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель министра образования Азербайджана Идрис Исаев на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
По его словам, число студентов, получивших кредиты, составит около 20 тысяч к концу года.
Замминистра добавил, что в Азербайджане студенты также охвачены стипендиальной системой, и около 50 процентов из них получают стипендии.
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