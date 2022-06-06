Сколько студентов в Азербайджане учатся за госсчет?

46 процентов студентов высших учебных заведений Азербайджана получают образование за счет средств государственного бюджета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра образования Идрис Исаев на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Замминистра отметил, что 54 процента студентов высших учебных заведений учатся на платной основе.

По его словам, среди получающих образование на платной основе также есть студенты, которые относятся к социально уязвимым группам. "Их обучение оплачивается за счет государственного бюджета. Это вынужденные переселенцы, семьи шехидов, лица, лишенные родительской опеки или потерявшие родителей, инвалиды I или II степени, лица с ограниченными возможностями здоровья. Всего таких студентов, получающих высшее образование, 17 400 человек", - сказал Исаев.