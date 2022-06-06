Школы, перешедшие на онлайн-обучение в связи с «Формулой-1»

В связи с гонками Гран-при Азербайджана "Формулы-1", которые пройдут в Баку, процесс обучения в ряде столичных общеобразовательных школ, расположенных на территории, где пройдут соревнования, с 6 по 14 июня будет проводиться в формате онлайн.

Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов.

По его словам, это школы номер 6, 132-134, 1, 7, 8, 160.

Руководство школ и родители проинформированы об этом, сказал Валехов.