Задержан мужчина, совершивший кражу из магазина

Сотрудники губинского регионального отделения Главного управления охраны МВД задержали на месте преступления мужчину, пытавшегося совершить кражу.

Как сообщили Day.Az в губинской региональной группе пресс-службы ведомства, им оказался житель Хачмазского района Рахман Рагимов.

Взломав дверь продуктового магазина, мужчина намеревался украсть оттуда деньги, а также алкогольные напитки и продукты питания.

Он был доставлен в отдел полиции.

Решением Губинского районного суда Р.Рагимов приговорен к административному аресту.