https://news.day.az/society/1468399.html Задержан мужчина, совершивший кражу из магазина - ВИДЕО
Задержан мужчина, совершивший кражу из магазина - ВИДЕО
Сотрудники губинского регионального отделения Главного управления охраны МВД задержали на месте преступления мужчину, пытавшегося совершить кражу.
Как сообщили Day.Az в губинской региональной группе пресс-службы ведомства, им оказался житель Хачмазского района Рахман Рагимов.
Взломав дверь продуктового магазина, мужчина намеревался украсть оттуда деньги, а также алкогольные напитки и продукты питания.
Он был доставлен в отдел полиции.
Решением Губинского районного суда Р.Рагимов приговорен к административному аресту.
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