В Азербайджане введут индивидуальное финансирование на уровнях общего и дошкольного образования

В предстоящие годы на уровнях общего и дошкольного образования будет введено индивидуальное финансирование.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра образования Азербайджана Идрис Исаев на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что в настоящее время принцип индивидуального финансирования применяется лишь на всех трех уровнях высшего образования.

"В предстоящие годы предусмотрено внедрение принципа индивидуального финансирования на уровнях профессионального, среднего, общего и дошкольного образования", - сказал замминистра.