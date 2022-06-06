https://news.day.az/society/1468423.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2 случая заражения коронавирусом, 1 человек вылечился.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 810 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 042 человек вылечились, 9 713 человек скончались, число активных больных - 55.
За прошедшие сутки проведено 1833 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 909 386 тестов.
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