Вниманию желающих учиться за рубежом

С учетом соответствующих критериев отбора и процедур, утвержденных Кабинетом министров Азербайджана, объявлен открытым прием документов по отбору молодежи для обучения на 2022-2023 учебный год в зарубежных вузах в рамках "Государственной программы на 2022-2026 годы".

Как сообщили Day.Az в минобразования, прием документов завершается 26 июня в 23:59.

С текстом соответствующего объявления о приеме документов можно ознакомиться по ссылке.

Выбор кандидатов будет проходить в два этапа. На первом этапе необходимо разместить отсканированные копии требуемых документов, создав "личный кабинет" в системе подачи электронного заявления и подтвердить его. Кандидаты с одобренными заявками будут допущены к участию в следующем этапе. Этап собеседования состоится с участием представителей министерства образования, Государственного нефтяного фонда Азербайджана и экспертов в соответствующей области. По результатам собеседования будет принято окончательное решение.

Отметим, что в рамках государственной программы не менее 80 процентов учебных мест в зарубежных вузах придутся на уровень магистратуры высшего образования.