https://news.day.az/society/1468446.html В Лянкяранском региональном управлении культуры проводится служебное расследование
В Лянкяранском региональном управлении культуры проводится служебное расследование
В Лянкяранском региональном управлении культуры и подведомственных ему организациях, согласно соответствующему приказу министерства культуры, проводится служебное расследование на основании поступивших обращений о нарушениях.
Об этом в ответ на запрос Trend в понедельник сообщили в министерстве культуры Азербайджана, передает Day.Az.
Было отмечено, что в рамках реформ, осуществляемых министерством культуры Азербайджана, деятельность подведомственных структур, входящих и не входящих в структуру министерства, проверяется и принимаются соответствующие меры в связи с выявленными нарушениями.
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