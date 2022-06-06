Пресечена попытка крупной контрабанды наркотиков в Азербайджан

Службой государственной безопасности и Государственной пограничной службой Азербайджана продолжаются совместные оперативно-следственные мероприятия в рамках борьбы с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на совместную информацию, распространенную этими ведомствами, при перевозке 37 килограммов 550 граммов марихуаны задержан гражданин Азербайджана, житель Сабирабадского района Аташов Рахим Гаджи оглу (1987 г.р.).

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