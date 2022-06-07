https://news.day.az/society/1468510.html В Агстафе мужчина ограбил дом - есть пострадавший
В Агстафе мужчина ограбил дом - есть пострадавший
В Агстафе совершен налет на дом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Наримана Нариманова.
Около 01:00 злоумышленник в маске проник в дом жительницы района Пунхан Байрамовой 1996 года рождения.
Хозяйка дома проснулась от шума.
В этот момент мужчина в маске нанес ножевые ранения женщине.
Пунхан Байрамова госпитализирована и срочно прооперирована.
Сообщается, что состояние пострадавшей удовлетворительное.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции.
По факту проводится расследование.
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