В Агстафе мужчина ограбил дом

В Агстафе совершен налет на дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Наримана Нариманова.

Около 01:00 злоумышленник в маске проник в дом жительницы района Пунхан Байрамовой 1996 года рождения.

Хозяйка дома проснулась от шума.

В этот момент мужчина в маске нанес ножевые ранения женщине.

Пунхан Байрамова госпитализирована и срочно прооперирована.

Сообщается, что состояние пострадавшей удовлетворительное.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции.

По факту проводится расследование.