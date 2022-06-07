Поножовщина в центре отдыха в Новханы

В прокуратуру поступила информация о нанесении ножевых ранений двум людям в центре отдыха, расположенном в поселке Новханы Сумгайыта 6 июня около 01.00.

Как сообщили Day.Az в сумгайытской городской прокуратуре, проведенными расследованиями были выявлены обоснованные подозрения в том, что Садулла Сардари и Рамиз Яралиев пытались умышленно убить отдыхавших там Гамида Абулова и Намида Алиева во время ссоры.

По факту в прокуратуре Сумгайыта возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Рамиз Яралиев и Садулла Сардари задержаны.